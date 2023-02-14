Садыр Жапаров встретился с внуками Ласло Месароша - архитектора известных зданий Бишкека

Месарош, несмотря на короткую жизнь, внес значительный вклад в архитектуру современного Бишкека, а также в становление скульптурного искусства в целом.

Президент Садыр Жапаров 13 февраля в Будапеште встретился с внуками известного скульптора, архитектора и декоратора Ласло Месароша – Золтаном, Миклошом и Каталин Янчо. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В сообщении отмечается, что Месарош, несмотря на короткую жизнь, внес значительный вклад в архитектуру современного Бишкека, а также в становление скульптурного искусства в целом.

Ласло Месарош эмигрировал в Киргизскую ССР (г. Фрунзе) в 30-х годах прошлого века. Ряд зданий в современном Бишкеке, в том числе старый Дом правительства, железнодорожный вокзал и здание Национального банка, связаны с его именем. До сих пор сохранился сквер перед Домом правительства, нынешней администрацией президента, спроектированный Месарошем. Архитектор был репрессирован в 1938 году. После этого его супруга Вильма Ковач с детьми остались жить во Фрунзе, как отмечают родственники - "в надежде что-нибудь узнать о его судьбе". Сама Вильма Ковач в 1942 году попадает в инфекционную больницу, после чего ее след теряется. Родственникам сообщили, что она умерла, и по сей день они не знают, что же с ней произошло на самом деле. Дочь Марта Месарош неоднократно обращалась в адрес властей Кыргызстана с просьбой оказать содействие в поиске информации о судьбе, жизни и обстоятельствах смерти ее матери Вильмы Ковач.

В настоящий момент Марте Месарош исполнилось 93 года, она не смогла присутствовать на встрече с Жапаровым, говорится в сообщении.



Президент, как сообщается, перед визитом в Венгрию поручил госорганам провести поиски в республиканских архивах, а затем решил лично передать материалы, найденные там: две семейные фотографии Вильмы Ковач и семь фотографий Ласло Месароша, среди них детские снимки, сделанные в начале XX века в Будапеште и Италии, а также в зрелые годы во Фрунзе. Кроме того, найдено свидетельство о смерти Вильмы Ковач.



"Глава государства передал внукам Месароша данные архивные снимки и документы, а также пригласил их с детьми снова приехать в Кыргызстан и увидеть наследие, оставленное их талантливым предком", - рассказали в пресс-службе.

Внуки Месароша отметили, что ранее неоднократно посещали Кыргызстан для сьемок документальных и художественных фильмов и полюбили страну. Они поблагодарили Жапарова за переданные фотографии и документы и приняли приглашение посетить Кыргызстан со своими детьми.



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