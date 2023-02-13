В Турции спасатели из КР спасли четверых человек и извлекли 104 тела

Напомним, что 6 февраля 63 спасателя отправились в Турцию.

Кыргызстанские спасатели спасли четверых человек и извлекли 104 тела из-под завалов в результате поисково-спасательных работ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, что 6 февраля 63 спасателя отправились в Турцию. В скором времени туда еще прибудут 50 спасателей из Кыргызстана.



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