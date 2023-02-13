Землетрясение в Турции. МЧС КР направило в зону бедствия еще 50 спасателей

Вчера спецбортом в Турцию вылетели еще 50 кыргызстанских спасателей и шесть медиков.

Об этом сообщает МЧС.

По словам главы ведомства Бообека Ажикеева, остальные спасатели отправятся в пострадавшие от землетрясения районы завтра, 14 февраля. Ранее сообщалось, что на помощь турецкому народу Кыргызстан направит сто спасателей.

На борту самолета также 75 юрт, которые будут установлены для людей, оставшихся без жилья.

Вторым рейсом в Турцию доставят оставшиеся юрты и гуманитарный груз, в который включены медицинские принадлежности, одежда, предметы первой необходимости.

В поисково-спасательных работах будут принимать участие более 170 сотрудников МЧС КР и наших медиков.

Ранее сообщалось, что кыргызстанские спасатели извлекли из-под завалов семилетнего мальчика, беременную женщину и 16-летнего подростка.

Ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции 6-7 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах. Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи. В КР открыт единый депозитный счет по сбору средств для помощи пострадавшим. Число жертв землетрясения в Турции превысило 24,5 тысяч человек, свыше 80 тысяч ранены. В Сирии, также пострадавшей от землетрясения, сообщают о почти 4,5 тысячах погибших.



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