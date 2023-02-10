После строительства новых корпусов школ в Бишкеке освободились два детсада.
Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.
Как отметила начальник управления образования мэрии столицы Айнура Арстамбекова, речь идет о школах № 20 и 61. «Их начальные школы занимали здания детских садов. Их переводят в новые корпуса», — сказала она.
Айнура Арстамбекова добавила, что освободившиеся помещения планируется отремонтировать в этом году, чтобы они стали работать как детские сады. «Кроме того, мы внесли предложение капитально отремонтировать детский сад, расположенный на улице Карасаева, который ранее занимало управление физической культуры муниципалитета», — заметила она.
Напомним, ранее мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров сообщил, что в 2023-м будут построены шесть учреждений здравоохранения, одна школа в жилом массиве «Ак-Бата», а за счет городского и республиканского бюджетов планируется возвести 12 детских садов.
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