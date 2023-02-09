ГКНБ КР: На территории г.Токмок выявлена незаконная майнинг-ферма

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР в ходе мероприятий по обеспечению энергетической безопасности страны выявлены факты незаконных подключений майнинговых-ферм к электрическим сетям государственных энергетических компаний республики.

Так, в рамках материалов доследственной проверки, зарегистрированных в АИС ЖУИ, в гаражном кооперативе общественного объединения «Токмокского городского совета союза водителей транспортных средств» (ОО ТГС СВТС), расположенном по ул.Шамшинской г.Токмок Чуйской области, выявлена майнинг ферма, незаконно осуществляющая деятельность по добыче криптовалют.

При комиссионном осмотре, с привлечением сотрудников РЭС, УГНС по г.Токмок, а также в присутствии гражданина КР Д.Т.А., 1988 г.р., в подвальных помещениях гаражей обнаружены и изъяты оборудования (майнинг) марки «S9» и «L3» в количестве 24 шт. для добычи криптовалюты. При этом, указанные оборудования, минуя счетчики электрической энергии, были подключены на прямую к сети Токмокской РЭС.

На основании проведенных хронометражей потребления электроэнергии, предварительно ущерб государству составил около 1 миллион сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.