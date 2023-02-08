Соцфонд предлагает запретить досрочно выходить на пенсию по достижении стажа

Несмотря на непрерывный 40-летний стаж работы, граждане не могут досрочно оформить пенсию.
Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель председателя Соцфонда Гульнура Джуматаева.
По ее словам, 55 тысяч работников сектора госуправления в возрасте 55-65 лет получают пенсию и зарплату.
«Да, мы уберем норму о досрочном выходе на пенсию, если есть 40-летний стаж. Эта норма касалась в основном госслужащих и бюджетников. У предпринимателей и работников сельскохозяйственной сферы обычно до 63 лет не набирается такой стаж. Мы так сэкономим 600 миллионов сомов, которые потратим на увеличение размера минимальной пенсии», — пояснила Гульнура Джуматаева.
Она отметила, что для выхода на пенсию теперь потребуется минимальный стаж — пять лет. «Минимальный стаж постепенно будет увеличиваться», — добавила зампредседателя Соцфонда.
В парламенте во втором чтении рассматривают проект закона «О внесении изменений в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании».
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