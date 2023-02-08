ГКНБ КР: Задержаны должностные лица Базар – Коргонской районной государственной администрации и районной архитектуры Жалалабадской области

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные в рамках ст. 96 УПК КР водворены в СИЗО ГКНБ.

06 февраля 2023 года ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП материала по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 343 УК КР (Вымогательство взятки) при передаче части денежных средств задержаны главный бухгалтер Базар-Коргонского районного управления по градостроительству и архитектуре К.Т.И. и главный инспектор архитектурно-строительного контроля Д.А.К. районной государственной администрации Базар-Коргонского района.

Установлено, что указанные должностные лица заранее вступив в преступный сговор и используя свои служебное положение, вымогали денежные средства в размере 200,000 тысяч сомов у частного предпринимателя за выдачу разрешительных документов для строительства коммерческого объекта.

Задержанные в рамках ст. 96 УПК КР водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время, ГУ ГКНБ КР проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц к совершению указанного преступления.