ГКНБ КР: В деятельности ответственных работников ОАО «Керемет Банк», должностных лиц Национального банка республики и иных лиц выявлены коррупционные проявления

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

ГКНБ КР в рамках проводимой системной работы по демонтажу коррупционных проявлений в банковской сфере получены данные о противоправной деятельности руководства Национального банка Кыргызской Республики, ответственных работников ОАО «Керемет Банк», а также иных лиц, выразившейся в незаконном инвестировании в ОАО «Керемет Банк» (ранее «Росинбанк») более 8 млрд.сом из государственного бюджета, тогда как деятельность этого банка являлась убыточной, а упущенная выгода и ущерб государству предварительно составил более 4,5 млрд.сом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых, с учетом добытых по делу доказательств, был задержан бывший куратор надзорного блока – член правления НБ КР «Дж.Т.», который был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время следствием продолжаются активные следственные мероприятия, направленные на установление точной суммы ущерба, причиненного незаконными действиями указанных лиц, а также на выявление круга лиц, причастных к совершению преступления, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка.

Следствие продолжается.