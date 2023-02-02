Школьникам Бишкека напомнили о вреде табака

В столичных учебных заведениях прошла декада на тему «Школа без табачного дыма».
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, тематические мероприятия для школьников прошли с участием медицинских работников, инспекторов по делам несовершеннолетних.
«В рамках декады проведены классные часы, беседы, конкурс плакатов и рисунков о здоровом образе жизни среди несовершеннолетних по пропаганде антитабачной политики (о запрете курения табака и других курительных принадлежностей). По итогам мероприятий учащиеся представили презентации и видеоролики для закрепления полученных знаний», — сказали в муниципалитете.
Там добавили, что декада прошла в рамках исполнения Закона «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля».
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