На большей части снег – Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 февраля

Об этом сообщает Кыргызгидромет.
Завтра, 2 февраля, на большей части территории республики ожидается снег, на дорогах снежный накат и гололедица, ветер западный 1-6 м/с. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
Так, в Бишкеке ночью 0… -2°C, днем +8… +10 °C
В Чуйской области ночью -4… -1 °C, днем +5 … +10 °C
В Таласской области ночью -1… -6°C, днем +4… +9 °C
В Ошской, Джалал-Абадской, и Баткенской областях ночью -3… +2°C, днем +5… +10 °C
В Иссык-Кульской области ночью 0… -5 °C, днем +1 … +6 °C
В Нарынской области ночью -10… -15 °C, днем -1… -6 ° C.
Бишкек24
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