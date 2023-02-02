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Подробности Общество Просмотров: 19

На большей части снег – Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 февраля

Об этом сообщает Кыргызгидромет. Завтра, 2 февраля, на большей части территории республики ожидается снег, на дорогах снежный накат и гололедица, ветер западный 1-6 м/с. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Так, в Бишкеке ночью 0… -2°C, днем +8… +10 °C В Чуйской области ночью -4… -1 °C, днем +5 … +10 °C В Таласской области ночью -1… -6°C, днем +4… +9 °C В Ошской, Джалал-Абадской, и Баткенской областях ночью -3… +2°C, днем +5… +10 °C В Иссык-Кульской области ночью 0… -5 °C, днем +1 … +6 °C В Нарынской области ночью -10… -15 °C, днем -1… -6 ° C. Бишкек24