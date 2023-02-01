Депутат предложил поднять взносы за альтернативную службу в армии до 300 тыс. сомов

Депутат Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев вынес на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в Закон КР «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах".

Согласно документу, в Кыргызстане гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющий права на отсрочку от призыва либо утративший право на отсрочку от призыва и не прошедший срочную военную службу в обязательном порядке, подлежит призыву на альтернативную службу или сборы мобилизационного резерва.

Предусмотрены нижеследующие денежные взносы в доход республиканского бюджета:

- для граждан, призванных на альтернативную службу по семейным обстоятельствам, в размере 180 расчетных показателей (18 тыс. сомов);

- для граждан, являющихся членами зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах, а также граждан, изъявивших желание выполнять общественно полезную работу, в размере 250 расчетных показателей (25 тыс. сомов);

- для граждан, достигших двадцатидвухлетнего возраста, не прошедших военную или альтернативную службы и не имевших отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, в случае принятия решения органами дознания, следователем, прокурором либо судом по делу о проступке за уклонение от мероприятий призыва на военную службу в размере 500 расчетных показателей (50 тыс. сомов).

Необходимо отметить, что действующие денежные взносы не изменялись:

- для граждан, призванных на альтернативную службу по семейным обстоятельствам - с 2012 года;

- для граждан, являющихся членами зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах, а также граждан, изъявивших желание выполнять общественно полезную работу, - с 2017 года;

- для граждан, достигших двадцатидвухлетнего возраста, не прошедших военную или альтернативную службу и не имевших отсрочку или освобождение от призыва - с 2016 года.

В связи с чем, законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах», в части увеличения денежного взноса (расчетного показателя) в доход республиканского бюджета:

- для граждан, призванных на альтернативную службу по семейным обстоятельствам, в размере 500 расчетных показателей (50 тыс. сомов);

- для граждан, являющихся членами зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах, а также граждан, изъявивших желание выполнять общественно полезную работу в размере 1000 расчетных показателей (100 тыс. сомов);

- для граждан, достигших двадцатидвухлетнего возраста, не прошедших военную или альтернативную службы и не имевших отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, в случае принятия решения органами дознания, следователем, прокурором либо судом по делу о проступке за уклонение от мероприятий призыва на военную службу в размере 3000 расчетных показателей (300 тыс. сомов).



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