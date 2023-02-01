В Бишкеке на бульваре Эркиндик появятся камеры наблюдения с распознаванием лиц (Фото)

На бульваре Эркиндик установят камеры наблюдения.
Об этом сообщили в мэрии города Бишкек.
Отмечается, что монтаж уже начат, а всего же на территории Первомайского района будет установлено более 50 камер с распознаванием лиц и с возможностью удаленного ручного управления.
Специальным оборудованием будет оснащено 4 перекрестка бульвара, по проспекту Чуй, улицам Киевская, Токтогула и Чокморова. Камеры, установленные на перекрёстках, будут работать в круглосуточном режиме – в дневное и ночное время суток.
Бишкек24
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!