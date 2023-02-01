В Бишкеке на бульваре Эркиндик появятся камеры наблюдения с распознаванием лиц (Фото)

На бульваре Эркиндик установят камеры наблюдения.

Об этом сообщили в мэрии города Бишкек.

Отмечается, что монтаж уже начат, а всего же на территории Первомайского района будет установлено более 50 камер с распознаванием лиц и с возможностью удаленного ручного управления.

Специальным оборудованием будет оснащено 4 перекрестка бульвара, по проспекту Чуй, улицам Киевская, Токтогула и Чокморова. Камеры, установленные на перекрёстках, будут работать в круглосуточном режиме – в дневное и ночное время суток.

Бишкек24