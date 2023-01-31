Женщину, избившую годовалую дочь, водворили в ИВС, троих детей отправили в детдом 

Женщину, которая избила свою дочь и сняла это на камеру, водворили в изолятор временного содержания, сообщает УВД Баткенского района.
По данным милиции, 27 января житель Кадамжайского района 1984 года рождения А.Б. обратился с заявлением на свою гражданскую жену Ш.М., которая избила их совместную дочь А.Х.
По словам мужчины, они перестали с ней жить в начале 2023 года. Поэтому Ш.М. 5 января 2023 года избила дочь, сняла это на видео и отправила ему на мессенджер WhatsApp.
По данному факту милиция назначила ребенку судебно-медицинскую, а женщине судебно-психиатрическую экспертизы.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 138 ч.2. п.2. (Статья 138. Причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, или заведомо несовершеннолетнего) УК КР.
Так, милиция 30 января водворила гражданку Ш.М. в изолятор временного содержания ОВД Кадамжайского района на 48 часов.
Решением комиссии по делам детям райадминистрации трое детей изъяли из семьи и поместили их в детдом семейного типа «Кут Кадам».
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