Названы сроки запуска кыргызско-узбекского автозавода

"Общий объем инвестиций составляет $50 млн", - рассказал чиновник.

Сегодня, 27 января, во время форума "Кыргызстан - Узбекистан" будет подписано соглашение о создании совместного автозавода. Об этом рассказал замминистра экономики Канат Абдрахманов во время пресс-конференции в Бишкеке.

Он отметил, что соглашение о создании совместного производства легковых авто подпишут с кыргызской стороны "ДТ "Техник" и "Нур", с узбекской - "Узавтосонатом". "Общий объем инвестиций составляет $50 млн", - рассказал чиновник.

По словам Абдрахманова, производство по выпуску авто около Бишкека планируется запустить уже в этом году. Благодаря этому будет создано более 500 рабочих мест, со временем их количество планируется довести до 2 тыс.



Напомним, летом прошлого года стало известно о строительстве завода по производству узбекских легковых автомобилей. Предприятие будет располагаться в Сокулукском районе.



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