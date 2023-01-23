Султанбаев напомнил сенаторам США, что КР является демократической страной

До принятия данного решения Министерство несколько раз направляло письменные уведомления редакции "Азаттык медиа".
Пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев ответил сенаторам США, которые призвали власти КР снять блокировку с сайта "Азаттык" и прекратить давление на независимые СМИ.
"Хотелось бы напомнить, что решение о приостановлении хостинг-провайдером работы сайта "Азаттык медиа" на 2 месяца принято Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики в связи с распространением недостоверной информации о событиях 14-17 сентября 2022 года в Баткенской области. До принятия данного решения Министерство несколько раз направляло письменные уведомления редакции "Азаттык медиа". Пользуясь своим правом в соответствии с действующим законодательством работа сайта была приостановлена. То есть это не было умышленной мерой, а реагированием на нарушение действующего законодательства страны, запрещающим распространение недостоверной информации.
Кыргызстан является свободной, демократической страной, где есть все условия для полноценного функционирования независимых медиа. Еще раз повторюсь, единственным требованием ко всем является неукоснительное соблюдение действующего законодательства", - написал Султанбаев.
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