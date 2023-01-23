В Бишкеке открылся офис проекта железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке, сообщает издание podrobno.uz.
Узбекские железные дороги заявили, что офис будет координировать совместные меры по ускорению строительных работ. На текущем этапе идет разработка технико-экономического обоснования проекта. Ее ведет Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.
Технико-экономическое обоснование проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан готовят к 1 июня 2023 года.
Ранее глава КР Садыр Жапаров сообщал, что в апреле Проектно-изыскательский институт КНР должен представить нам документы. Строительство будет стоить от $3 до $5 миллиардов.
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