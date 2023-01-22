Ташиев прокомментировал задержание следователя ГКНБ и опроверг заявления о «разборках» силовиков

Для оказания реакции мы передали заявление в Генеральную прокуратуру.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о вчерашнем задержании следователя спецслужб в Оше при получении взятки. Об этом он озвучил на заседании Кабмина с главами областных государственных администраций и органов местного самоуправления.

По его словам, спецоперация по задержанию сотрудника ГКНБ была запланирована и подготовлена совместно с Генпрокуратурой, МВД и спецслужбами.

«Эта информация поступила мне. Заявление от нашего гражданина было передано лично мне в руки, в котором указывалось, что один из следователей ГКНБ требует от него крупную сумму денег. Для оказания реакции мы передали заявление в Генеральную прокуратуру. Мы провели совещание с Генеральной прокуратурой и МВД, после чего взяточник был задержан. В этом и весь случай», - проинформировал Ташиев.

Он подчеркнул, что некоторые чиновники и СМИ по этому случаю распространяли неверную информацию. За что, как считает председатель ГКНБ, они должны понести ответственность.

«У нас есть информация, что конкретные чиновники на уровне министров начали разговоры о том, что у нас есть разлад. Разлада нет и никогда не будет, имейте в виду. Вся операция проводится под четким наблюдением президента. Все госорганы должны знать и поддерживать решения президента и государственных органов. Все государственные органы и служащие находятся под наблюдением при передаче информации, будьте осторожны», — обратился к участникам совещания глава ГКНБ.

Он предупредил, чтобы они не предоставляли недостоверную информацию журналистам и не будоражили общество, а всегда дожидались официального заявления.

АКИpress