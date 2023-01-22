В Кыргызстане пытались оформить поддельные документы на семь машин из Беларуси

Однако при осмотре свидетельств о регистрации выявлены явные признаки подделки.
Сотрудники Налоговой службы на кыргызско-казахской границе пресекли попытку оформления сопроводительных накладных с поддельными документами на семь машин, ранее ввезенных в КР. Об этом сообщили в ведомстве.
По их сведениям, М.Т. представил документы на транспортные средства иностранных марок, снятые с учета в Беларуси, для оформления на них сопроводительных накладных, которые заполняются при импорте из стран ЕАЭС для последующей регистрации в ГУ «Унаа».
Однако при осмотре свидетельств о регистрации выявлены явные признаки подделки. Кроме того, в ходе проверки VIN-кодов через базы данных установлено несоответствие.
Материалы нарушений переданы в отдел внутренних дел Аламединского района для принятия мер согласно законодательству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/256314/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!