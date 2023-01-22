В Кыргызстане пытались оформить поддельные документы на семь машин из Беларуси

Однако при осмотре свидетельств о регистрации выявлены явные признаки подделки.



Сотрудники Налоговой службы на кыргызско-казахской границе пресекли попытку оформления сопроводительных накладных с поддельными документами на семь машин, ранее ввезенных в КР. Об этом сообщили в ведомстве.

По их сведениям, М.Т. представил документы на транспортные средства иностранных марок, снятые с учета в Беларуси, для оформления на них сопроводительных накладных, которые заполняются при импорте из стран ЕАЭС для последующей регистрации в ГУ «Унаа».

Однако при осмотре свидетельств о регистрации выявлены явные признаки подделки. Кроме того, в ходе проверки VIN-кодов через базы данных установлено несоответствие.

Материалы нарушений переданы в отдел внутренних дел Аламединского района для принятия мер согласно законодательству.



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