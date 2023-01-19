Институт омбудсмена займется делом погибшей Айзы Улан

Омбудсмен КР Атыр Абдрахматова встретилась с близкими 24-летней Айзы Улан кызы , которую сбили насмерть на пешеходном переходе.



По информации института правозащитника, близкие погибшей выразили свое несогласие с решением следственного судьи Свердловского районного суда Бишкека, который отпустил основного виновника ДТП под домашний арест.

По мнению обратившихся к акыйкатчы, суд не принял во внимание, что:

[list=]водитель У. Н. - бывший сотрудник ГУОБДД, ехавший на большой скорости, не затормозил перед пешеходным переходом, из-за чего девушку сбил автомобиль, ехавший по встречной полосе. Несмотря на ДТП, водитель, даже не остановившись, уехал с места происшествия, оставив девушку умирать.

Суд, принимая решение о мере пресечения, не принял во внимание, что У. Н. не имеет постоянного места жительства.[/list]

Родственники также сообщили омбудсмену, что судья при принятии решения о мере пресечения руководствовался лишь бессрочной справкой экс-сотрудника ГУОБДД, выданной еще в 2016 году о его состоянии здоровья.

"Какого-либо конкретного медицинского заключения о невозможности взятия под стражу водителя У. Н. ни у следователя, ни у судьи Свердловского районного суда Бишкека нет", - цитирует родственников акыйкатчы.

Также близкие погибшей просили защитить интересы родственников, которые из-за несовершенства Уголовного-процессуального кодекса не могут обжаловать несправедливо избранную меру пресечения.

Сотрудники института омбудсмена КР приняли к производству данное дело, оперативно затребовали информацию у органов прокуратуры.

"Стало известно, что прокуратура подала апелляцию на избранную меру пресечения в отношении водителя", - добавили в институте акыйкатчы КР.



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