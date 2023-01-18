Энергетики пообещали предупреждать кыргызстанцев об отключениях света

Абонентов будут предупреждать о возможных кратковременных отключениях электричества.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

В компании в очередной раз отметили, что во избежание крупных аварий и выхода из строя энергооборудования проводятся "разгрузочные мероприятия".

"Ранее не представлялось возможным сообщать, в каком районе и в какое время будет высокое потребление электроэнергии, - говорится в сообщении. - Однако, проанализировав отключения, связанные с перегрузами, за последние сутки, можно определить, на каких участках ожидаются перегрузы и кратковременные отключения".

В НЭСК пообещали, что районные электрические сети будут информировать абонентов о возможных кратковременных отключениях.



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