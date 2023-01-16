Новый проект закона о СМИ: появится реестр интернет-изданий и страниц блогеров

Этот орган имеет право запрашивать у интернет-изданий и блогеров информацию, необходимую для включения в реестр.
Администрация президента подготовила обновленный проект закона «О СМИ» с учетом замечаний и предложений представителей рабочей группы, созданной в ноябре 2022 года по инициативе независимых экспертов и юристов.
В нем говорится, что уполномоченный государственный орган исполнительной власти, занимающийся контролем и надзором в сфере массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, будет вести реестр интернет-изданий и страниц блогеров в интернете, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение месяца составляет более 5 тысяч уникальных пользователей.
Этот орган имеет право запрашивать у интернет-изданий и блогеров информацию, необходимую для включения в реестр. Интернет-издания и блогеры обязаны предоставлять запрашиваемые сведения не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.
В проекте закона указано, что в целях обеспечения формирования реестра интернет-изданий и страниц блогов уполномоченный государственный орган:
- организует мониторинг;
- утверждает методику определения количества пользователей в сутки и в месяц.
В случае обнаружения в Сети интернет-изданий или блогов, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение месяца составляет более 5 тысяч уникальных пользователей, включая рассмотрение соответствующих обращений граждан или юридических лиц, уполномоченный государственный орган включает эту страницу ли издание в реестр, определяет провайдера хостинга и направляет ему уведомление в электронном виде на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать блогера.
Фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга в соответствующей информационной системе. В течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления провайдер хостинга обязан предоставить запрашиваемые сведения.
После их получения страница блогера или интернет-ресурс попадает в реестр.
Порядок ограничения доступа к сайту, к интернет-изданию в Сети определяется положением, утверждаемым кабинетом министров.
Напомним, первый вариант законопроекта, подготовленный президентской администрацией, эксперты раскритиковали. В частности, юристы правовой клиники «Адилет», проанализировав документ, подчеркнули — он содержит серьезные риски неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения. По словам юристов, отдельные положения ставили под угрозу деятельность независимых редакций и журналистов, включая зарубежные СМИ.
Предусматривалось ввести целый ряд различных оснований и требований, содержащих расплывчатые формулировки запретов, несоблюдение которых может приводить к ликвидации СМИ.
В итоге представитель администрации главы государства Мурат Укушев согласился, что представленный вариант нуждается в серьезной доработке с учетом мнений и замечаний медиасообщества. Он также согласился с тем, что доработанный проект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения. Субъектом обращения выступит президентская администрация.
Ссылка: https://24.kg/vlast/255747/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!