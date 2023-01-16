Новый проект закона о СМИ: появится реестр интернет-изданий и страниц блогеров

Этот орган имеет право запрашивать у интернет-изданий и блогеров информацию, необходимую для включения в реестр.

Администрация президента подготовила обновленный проект закона «О СМИ» с учетом замечаний и предложений представителей рабочей группы, созданной в ноябре 2022 года по инициативе независимых экспертов и юристов.

В нем говорится, что уполномоченный государственный орган исполнительной власти, занимающийся контролем и надзором в сфере массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, будет вести реестр интернет-изданий и страниц блогеров в интернете, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение месяца составляет более 5 тысяч уникальных пользователей.

Этот орган имеет право запрашивать у интернет-изданий и блогеров информацию, необходимую для включения в реестр. Интернет-издания и блогеры обязаны предоставлять запрашиваемые сведения не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.

В проекте закона указано, что в целях обеспечения формирования реестра интернет-изданий и страниц блогов уполномоченный государственный орган:

- организует мониторинг;

- утверждает методику определения количества пользователей в сутки и в месяц.

В случае обнаружения в Сети интернет-изданий или блогов, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение месяца составляет более 5 тысяч уникальных пользователей, включая рассмотрение соответствующих обращений граждан или юридических лиц, уполномоченный государственный орган включает эту страницу ли издание в реестр, определяет провайдера хостинга и направляет ему уведомление в электронном виде на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать блогера.

Фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга в соответствующей информационной системе. В течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления провайдер хостинга обязан предоставить запрашиваемые сведения.

После их получения страница блогера или интернет-ресурс попадает в реестр.

Порядок ограничения доступа к сайту, к интернет-изданию в Сети определяется положением, утверждаемым кабинетом министров.

Напомним, первый вариант законопроекта, подготовленный президентской администрацией, эксперты раскритиковали. В частности, юристы правовой клиники «Адилет», проанализировав документ, подчеркнули — он содержит серьезные риски неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения. По словам юристов, отдельные положения ставили под угрозу деятельность независимых редакций и журналистов, включая зарубежные СМИ.

Предусматривалось ввести целый ряд различных оснований и требований, содержащих расплывчатые формулировки запретов, несоблюдение которых может приводить к ликвидации СМИ.

В итоге представитель администрации главы государства Мурат Укушев согласился, что представленный вариант нуждается в серьезной доработке с учетом мнений и замечаний медиасообщества. Он также согласился с тем, что доработанный проект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения. Субъектом обращения выступит президентская администрация.



Ссылка: https://24.kg/vlast/255747/