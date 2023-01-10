ГКНБ КР: По подозрению в коррупции задержаны должностные лица мэрии и городского кенеша г.Талас

Бишкек, "Саясат.kg". Здержаны первый вице-мэр, спикер Таласского городского кенеша, вице-спикер и экс-начальник УМС.

Управлением ГКНБ КР по Таласской области в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.337 УК КР («Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности»), установлена коррупционная схема сговора в УМС мэрии г.Талас при предоставлении в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что первый вице-мэр г.Талас Б.М.М., спикер Таласского городского кенеша Ж.А.Д., вице-спикер К.А.С. и начальник УМС Д.М.С. вступив предварительный преступный сговор за определенные денежные вознаграждения предоставляли в аренду муниципальные земельные участки отдельным субъектам частного предпринимательства по т.е. «незаконно и самостоятельно определив тарификацию стоимости арендной платы за земельный участок, то есть занизив стоимость арендной платы получали определенное вознаграждение от предпринимателей, тем самым нанесли особо крупный ущерб местному бюджету» и определенную часть поступающих средств присваивали.

По заключению Аудиторской проверки Службы внутреннего аудита при Министерстве финансов КР в последствии вышеуказанной коррупционной схемы нанесенный ущерб в бюджет государства в виде неуплаты арендной платы за использование муниципальных земельных участков в период с 2020 по 2022 годы составил более 30 млн. сомов.

По материалам уголовного дела задержаны первый вице-мэр Байжигитов М.М., спикер Таласского городского кенеша Ж.А.Д., вице-спикер К.А.С. и экс-начальник УМС Д.М.С.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия и решается вопрос по избранию меры пресечения в отношении задержанных лиц.