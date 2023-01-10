Как уберечь себя от обморожения? Рекомендации МЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций подготовило рекомендации о том, как уберечь себя от холода.

МЧС напоминает, что в Кыргызстане ожидаются аномальные холода. Так, по данным Кыргызгидромета, с 11 января в Кыргызстане резко ухудшится погода, выпадет снег, ожидается снегопад, на дорогах - гололед. В отдельных районах температура воздуха снизится до 38 градусов.

Чтобы не получить обморожение, министерство рекомендует соблюдать ряд правил.

Меры предосторожности

В первую очередь утеплите голову и шею, чтобы защитить сосуды, снабжающие мозг кровью. Перед выходом на мороз необходимо утолить чувство голода, так как недостаточное питание и усталость снижают сопротивляемость организма и могут стать причиной обморожения.

Не стоит употреблять алкоголь, потому что он снижает ощущение холода и не дает почувствовать, насколько вы замерзли. Также нельзя курить, поскольку происходит сужение кровеносных сосудов, и конечности получают меньше крови.

При температуре ниже 15 градусов необходимо позаботиться о защите кожи от обморожения. В магазинах и аптеках можно купить специальные защитные средства: кремы, бальзамы, мазь и прочее.

Нельзя пользоваться косметикой на основе воды. Также не стоит применять увлажняющий крем, вместо него лучше воспользоваться питательным. Крем надо наносить за 10-15 минут до выхода на улицу.

При температуре -20 градусов и ниже следует каждые 20 минут отогреваться в теплом помещении. Также нельзя забывать об очевидных мерах безопасности: одеваться тепло, использовать термобелье и влагостойкую одежду.

Первая помощь при обморожении

Признаки и симптомы обморожения следующие:

-потеря чувствительности пораженных участков тела;

-ощущение покалывания или пощипывания.

Есть три степени обморожения:

-первая - пораженная кожа имеет бледный окрас;

-вторая - появление волдырей;

-третья - посинение кожи.

При второй или третьей степенях необходимо немедленно обратиться к врачу и не пытаться вылечиться самостоятельно. Если степень первая, то сначала нужно зайти в теплое помещение и наложить на пораженные места теплоизоляционную повязку, например, толстый слой марли или ваты, а сверху клеенку.

Обмороженную руку или ногу можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с +20 до +40 градусов в течение 40 минут, аккуратно массируя конечности. После этого выпить теплый чай или другой напиток. При этом необходимо отслеживать общее состояние организма, так как могут появиться признаки второй или третьей степеней обморожения.

Чего не следует делать при обморожении

Многие считают, что растирать обмороженные участки кожи полезно, но это не так, поскольку кровеносные сосуды становятся хрупкими и их можно повредить. Через образовавшиеся микроссадины в организм может попасть инфекция.

Также нельзя быстро отогревать отмороженные конечности: это усугубляет процесс разрушения пораженных тканей.

Напомним, Кыргызгидромет сообщил об аномальных холодах, МЧС распространил штормовое предупреждение. После этого чиновники во главе с заместителем председателя кабинета министров Бакытом Торобаевым посетили ТЭЦ и проверили ее готовность к морозам. Министр энергетики Таалайбек Ибраев поручил бесперебойно подавать электричество в аномальные холода.

Вместе с тем штаб кабмина решил продлить в школах зимние каникулы, которые должны были завершиться сегодня, 10 января. Взамен этого будут сокращены весенние каникулы.

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