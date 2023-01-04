ГКНБ КР: Задержаны граждане КР при попытке сбыта   наркотического вещества весом более 5 кг (видео)

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление других причастных лиц.
Главным управлением ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области в ходе проведения комплекса следственно - оперативных мероприятий при попытке сбыта наркотических средств весом более 5 килограммов задержаны уроженцы Жалал-Абадской области Д.А.М. 1988 г.р., Б.О.А. 1988 г.р. и Ж.Т.Ж., которые в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР.
3 января 2023 года Д.А.М., Б.О.А. и Ж.Т.Ж. привлечены к уголовной ответственности в совершении преступления, предусмотренного ст.282 ч.3 УК Кыргызской Республики и в на основании постановления следственного судьи Ошского городского суда в отношении Д.А.М., Б.О.А. и Ж.Т.Ж. избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление других причастных лиц.
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