Минэкономики, Минтранс и «Кыргыз темир жолу» обсудили проект строительства ж/д Китай—Кыргызстан—Узбекистан

В Бишкеке состоялся круглый стол в рамках проводимой работы по проекту строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан.

Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции КР.

Согласно информации встреча прошла с участием первого заместителя министра экономики и коммерции Чоро Сейитова, начальника управления автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций КР Адылбека Акматова, генерального директора ГП «НК» Кыргыз темир жолу» Азамата Сакиева, а также других начальников управлений данных ведомств, независимых экспертов, состоялся круглый стол в рамках проводимой работы по проекту строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан.

В ходе презентации А. Сакиев рассказал о целях данного проекта, основных предпосылках строительства магистрали, маршруте и перегрузочной станции, а также о подписанных документах.

Как было отмечено, проект строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан является одним из важных проектов в области строительства и инфраструктуры в Кыргызской Республике.

Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока.

«Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния на 700 км и сроков транспортировки до 10 суток», - сообщили в ведомстве.

В Минэкономики напомнили, что в ходе проведенных переговоров в течение июня-июля 2022 года стороны договорились провести разработку технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги на участке по территории КР.

14 сентября в Самарканде на полях Саммита Шанхайской организации сотрудничества был подписан меморандум между Министерством транспорта и коммуникаций КР, Министерством транспорта РУз, Госкомитетом по развитию и реформе КНР о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан (участок на территории Кыргызстана).

Документом предусматривается совместное содействие успешному завершению технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги по участку на территории КР по комбинированному варианту маршрута Торугарт —Арпа—Макмал—Жалал-Абад.

«Стороны будут активно сотрудничать и совместными усилиями поддерживать Первый проектно-изыскательский институт китайской железнодорожной корпорации в проведении в Кыргызстане технико-экономического обоснования. Срок завершения всех работ по технико-экономическому обоснованию (включая время проведения оценки) – не позднее 1 июня 2023 года», - говорится в сообщении.



tazabek.kg