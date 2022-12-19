Южная Корея хочет выделить для инфекционной больницы Кыргызстана кредит в $27 млн

Республика Корея намерена выделить Кыргызстану кредит в $27 млн для улучшения Республиканской клинической инфекционной больницы.

Об этом стало известно 19 декабря на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

По словам заместителя министра здравоохранения Тилека Маматалиева, кабинет министров и правительство Южной Кореи готовятся подписать соглашение, по которому КР будет выделен кредит в $27 млн под 0,1% годовых на 40 лет с льготным периодом в 10 лет.

"Из выделенных средств $11 млн 377 тыс. будут направлены на строительство нового корпуса. На закупку современного оборудования - $5 млн 980 тыс., на информационную систему и обучение сотрудников - $2 млн 540 тыс. Кроме того, будет отремонтированы все коммуникации в существующих зданиях больницы", - сообщил замминистра.

Отвечая на вопросы депутатов, он рассказал, что будет построен 5-этажный корпус площадью 6 600 кв. м на 130 коек. Появятся также новая лаборатория и все необходимое оборудование. Обучение сотрудники будут проходить в Корее.

В ходе обсуждения члены комитета одобрили проект соглашения.



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