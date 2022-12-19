Поездка в Катар: "Кыргызская сторона несла расходы только на авиатопливо"

Президент Кыргызстана полетел в Катар на частном джете.

При этом, кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая сегодняшнюю рабочую поездку в Катар. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его данным, на сегодняшний день завершается процедура оформления частного борта в лизинг. Это будет либо Bombardier Challenger либо Embraer Legacy.

"Кыргызская сторона приняла решение приобрести данный самолет, рассчитанный на компактные, небольшие делегации для визитов в зарубежные страны.

До этого все полеты на нем совершались бесплатно по договоренности с компанией-владельцем.

Кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая сегодняшнюю рабочую поездку Президента Жапарова в Государство Катар" - говорится в сообщении пресс-секретаря.





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