Президент Кыргызстана полетел в Катар на частном джете.
При этом, кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая сегодняшнюю рабочую поездку в Катар. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.
По его данным, на сегодняшний день завершается процедура оформления частного борта в лизинг. Это будет либо Bombardier Challenger либо Embraer Legacy.
"Кыргызская сторона приняла решение приобрести данный самолет, рассчитанный на компактные, небольшие делегации для визитов в зарубежные страны.
До этого все полеты на нем совершались бесплатно по договоренности с компанией-владельцем.
Кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая сегодняшнюю рабочую поездку Президента Жапарова в Государство Катар" - говорится в сообщении пресс-секретаря.
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