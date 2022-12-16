Смог в Бишкеке: депутаты ЖК выразили недоверие мэру столицы Абдыкадырову

Жогорку Кенеш 15 декабря принял постановление о мерах по борьбе со смогом, в том числе выражении недоверия мэру Бишкека Эмилбеку Абдыкадырову.

В постановлении ЖК говорится:

- принять к сведению информацию Минприродресурсов и мэрии Бишкека;

- отметить неисполнение в полном объеме Минприродресурсов и мэрией Бишкека решение Комитета по аграрной политике от 22 февраля 2022 года.

Кабинету министров:

- в целях отопления домов установить газовое оборудование для жителей Бишкека и новых населенных пунктов. Поручить "РСК банку" и "Айыл банку" совместно с "Газпромом" в кратчайшие сроки разработать механизм предоставления льготных кредитов для абонентов;

- рассмотреть вопрос расширения районов газификации жилмассивов Бишкека;

- изучить целевое использование 22 млн евро, предназначенных на строительство мусороперерабатывающего завода, и по результатам принять меры;

- исключить лимит 700 кВт.ч в месяц, установленный за потребление электричества соцобъектами и многоэтажками, не имеющими других отопительных систем, за исключением электричества, и установить цену в 77 тыйынов за 1 кВт.ч;

- принять незамедлительные меры по снижению уровня загрязненности воздуха;

- провести мероприятия по запрету ввоза бензина ниже класса К5 и запретить продажу в городе Бишкеке;

- рассмотреть возможность налоговых и таможенных преференций на электрические машины;

- принять меры по приведению качества воздуха в Бишкеке в соответствии с показателями качества воздуха, определенного ВОЗ;

- провести исследования по влиянию смога на здоровье человека;

- привлечь к ответственности глав соответствующих госорганов и МСУ за неисполнение решения Комитета ЖК по аграрной политике от 22 февраля 2022 года;

- Минздраву разработать план по борьбе с болезнями, вызванными загрязнением атмосферного воздуха;

- Минприродресурсов и мэрии Бишкека наложить запрет на утилизацию ТБО путем сжигания на мусорном полигоне столицы, ускорить работу по строительству мусороперерабатывающего завода;

- усилить контроль за работой банных комплексов и промышленных предприятий и принять меры по установке системы очистки дымовых газов;

- усилить контроль за сжиганием каучука, резины и синтетических отходов, наносящих вред природе;

- ускорить вопрос перевода на газ котельных ТЭЦ Бишкека;

- усилить контроль за качеством угля, используемого на ТЭЦ Бишкека;

- внести НПА о запрете работы пунктов по приему катализаторов;

- осуществлять надзор за запретом использования машины без катализатора;

- восстановить ирригацию города и распространять систему капельного орошения.

Госорганы должны отчитаться о ходе исполнения постановления до 24 апреля 2023 года.

За данное постановление проголосовали 66 депутатов.

URL: https://www.vb.kg/425455