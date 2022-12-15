Будут летать не только по государственным делам. Президент о новых вертолетах

Новые вертолеты будут летать не только по государственным делам.

Об этом в интервью государственному информационному агентству «Кабар» сообщил президент Садыр Жапаров.

«Новые вертолеты куплены для Министерства чрезвычайных ситуаций. Они были приобретены не только ради предупреждения каких-либо чрезвычайных ситуаций, но также и для того, чтобы использовать при самых различных ситуациях, когда в них возникнет необходимость», — сказал он.

Если они понадобятся для скорой помощи, то, значит, будут использоваться в этих целях. Также у нас очень много богатых бизнесменов. Они могут их арендовать и летать в самые разные точки страны.

Садыр Жапаров

По его словам, геликоптерами могут воспользоваться как наши граждане, так и туристы из-за рубежа.

«Так вертолеты полностью оправдают свою стоимость. Здесь важно отметить: не стоит делать трагедию из-за того, что государство будет давать вертолеты в аренду частному сектору», — заявил глава КР.

Он напомнил: «Недавно один бизнесмен, взяв в аренду вертолет МЧС, слетал в Чаткал. Тут же нашлись те, кто начал осуждать, мол, зачем вертолет? Ради того, чтобы богатые летали на нем по тоям?»

Речь идет об экс-депутате Азамате Арапбаеве, который в октябре на той в Чаткальский район прилетел на вертолете.

По словам Садыра Жапарова, если самолеты будут давать в аренду частным лицам, то средства будут идти сразу в бюджет страны.

«Это же лучше, чем эти деньги будут уходить в какие-то частные компании, соответственно, мы должны уходить от стереотипа, что государственные вертолеты должны летать только по государственным делам, а в остальное время просто простаивать. Если будет необходимость спасать кого-то, то мы будем их использовать для спасательных операций. Например, недавно, когда случились известные события с Таджикистаном, мы на ранее приобретенном вертолете смогли отыскать посреди гор наших заблудившихся солдат. Если бы не было вертолета, то неизвестно, как бы сложилась их судьба. Только через два дня нам удалось их отыскать», — отметил он.

От вертолетов, кроме пользы, вреда нет. Помимо этого, мы отремонтировали все наши военные вертолеты. Даст бог, после Нового года из России в виде помощи прибудет еще один новый вертолет Ми-8МТВ. Вот так мы по мере возможности обновляем старое. - Садыр Жапаров

Отметим, в августе президент передал МЧС новую специальную технику, в том числе вертолет Airbus H-125, рассчитанный на четыре пассажирских места, на сумму 384 миллиона 140 тысяч сомов. Они приобретены за счет бюджета. Тогда же озвучивалось, что за счет средств бюджета планируется приобрести еще один вертолет за 752 миллиона 212 тысяч сомов.

Второй вертолет Airbus H-145 приобретен. 12 декабря его протестировал сначала глава государства Садыр Жапаров, затем с проверкой в регионы на новом геликоптере направился Камчыбек Ташиев.



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