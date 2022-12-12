Камчыбек Ташиев на вертолете облетит три области

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках инспектирования деятельности силовых структур председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев планирует посетить на вертолете Баткенскую, Джалал-Абадскую, Таласскую области и город Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, глава ГКНБ КР проверит готовность всех силовых структур к зимнему периоду и намерен обсудить вопросы пограничной безопасности.



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