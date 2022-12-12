Бакыт Торобаев: Малые гидроэлектростанции имеют большое будущее

Бишкек, "Саясат.kg". Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев провел рабочее совещание по вопросу развития малой гидроэнергетики.

По его словам, развитие малой гидроэнергетики - одно из приоритетных направлений государства, в связи с чем поставлена задача по разработке и дальнейшей реализации проектов строительства возобновляемых источников энергии.

«Электроэнергетический комплекс способен обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей в течение круглого года. Начав активно строить малые ГЭС, мы сможем добиться постоянного и бесперебойного снабжения электроэнергией, минимизируем экономические убытки и одновременно улучшим деловой и инвестиционный климат в стране», - отметил Бакыт Торобаев, по мнению которого инвесторы приходят туда, где государство в состоянии производить дополнительные вложения в генерирующие источники.

В ходе совещания были озвучены проблемы, сдерживающие развитие малой гидроэнергетики. Среди основных причин названа излишняя бюрократия, когда регуляторно-разрешительные процедуры значительно тормозят процесс проектирования и строительства малых ГЭС.

Учитывая это, прозвучало предложение о необходимости упрощения и ускорения начала возведения малых гидроэлектростанций, а также о воссоздании существовавших ранее малых станций, которые могли бы обеспечивать электроэнергией объекты сельского хозяйства.

По мнению участников совещания, небольшие реки, ручьи, естественные перепады и водотоки говорят о малых затратах при возведении малых ГЭС, но дают хорошую возможность развитию аграрной отрасли.

По итогам совещания заместитель Бакыт Торобаев поручил провести отбор перспективных створов под строительство малых гидроэлектростанций на основе технико-экономического обоснования и разработать дополнительные механизмы по законодательному облегчению усилий по возведению малых гидроэлектростанций.



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