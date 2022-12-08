Соцфонд планирует вкладываться в золото – Алиев

Сейчас мы рассматриваем вопрос вложения средств в золото, мы уже вносим изменения в закон.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Соцфонда Бактияр Алиев.

По его словам, средства Социального фонда, возможно, со следующего года уже будут вкладывать в золото.

«Мы изучили биржи Узбекистана, Казахстана, России и у нас тоже. Мы пришли к выводу, что вкладывать деньги фонда в золото будет эффективным», - сказал он.

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