В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с изготовлением мебели

Оперативниками Октябрьского РУВД в Бишкеке был задержан подозреваемый в совершении мошенничества.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкека.
6 декабря 2022 года в УВД Октябрьского района столицы с письменным заявлением обратился гражданин Т.Р. Он просил принять меры в отношении малознакомого ему гражданина по имени Т. 5 ноября этого года на пересечении улиц Медерова и 7 Апреля он обманным путем завладел денежными средствами в размере 80 тысяч сомов, после чего скрылся. Т. обещал потерпевшему изготовление мебели.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района. Возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.
В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГОМ-4 УВД Октябрьского района был задержан гражданин Э.Т., 2001 года рождения. Его доставили в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(502)777-762, 0(502)060-693 или 102.
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