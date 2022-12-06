Повышения нет. В Кыргызстане цены на хлеб и муку стабильны

Хлеб является социально значимым продуктом.



Сотрудники Службы антимонопольного регулирования в очередной раз провели оценку ситуации на рынке хлеба. Хлеб является социально значимым продуктом. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ходе мониторинга, торговцы отметили, что себестоимость производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также оптовые и розничные цены стабильные. Цены на хлеб (булка) и хлебобулочные изделия (лепешки) из муки пшеничной первого сорта в последние три месяца не изменялись.

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий варьируется в зависимости от цен на пшеничную муку, а также других затрат.

Одна из основных причин стабильной цены на хлеб заключаются в том, что в рамках соглашения, заключенного с Ассоциацией мукомольных предприятий в 2021 году, достигнута договоренность о сдерживании цен на муку пшеничную первого сорта. Один ее килограмм стоит 43 сома. По сравнению с июлем стоимость снизилась на 2 сома.



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