В СИН начали расследование по двум повешенным в СИЗО, подозреваемым в изнасиловании подростка

В СИН начали расследование по двум повешенным в СИЗО, подозреваемым в изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом КНИА «Кабар» сообщили в ведомстве.

В службе подтвердили факт о том, что в камере были найдены тела накануне, однако остальные подробности не раскрываются. Дело ведут в Генеральной прокуратуре.

Напомним, в Кадамджайском районе по подозрению в изнасиловании школьницы были задержаны мужчины. На теле подростка обнаружили следы удушья, ее руки были связаны. Труп нашли в тоннеле в районе села Ноогардан.

Кабар