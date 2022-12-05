В СИН начали расследование по двум повешенным в СИЗО, подозреваемым в изнасиловании подростка

В СИН начали расследование по двум повешенным в СИЗО, подозреваемым в изнасиловании 14-летней девочки.
Об этом КНИА «Кабар» сообщили в ведомстве.
В службе подтвердили факт о том, что в камере были найдены тела накануне, однако остальные подробности не раскрываются. Дело ведут в Генеральной прокуратуре.
Напомним, в Кадамджайском районе по подозрению в изнасиловании школьницы были задержаны мужчины. На теле подростка обнаружили следы удушья, ее руки были связаны. Труп нашли в тоннеле в районе села Ноогардан.
Кабар
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