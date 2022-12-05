В Бишкеке оштрафовали водителя маршрутки, игравшего за рулем в телефоне

В Бишкеке оштрафовали водителя маршрутки №172, который играл в телефоне, управляя транспортом с пассажирами.

Об этом сообщила пресс-служба столичного УПСМ.

На нарушителя пожаловались в популярном паблике кырнета black_list.kg. С ним провели профилактическую беседу и вручили протокол. Сумма штрафа составила 3 тыс. сомов.

Отмечается, что с 1 по 8 декабря в Бишкеке проводится рейд «Общественный транспорт».

В эти дни ранним утром сотрудники УСПМ проверяют водителей на алкоголь, а их машины — на техническую пригодность, а также смотрят, есть ли аптечки и огнетушители. Экзамен устраивают прямо на выезде из автобусных парков и конечных остановок.

«За несколько часов фиксируются десятки нарушений. Основная проблема — неисправные машины. Их инспекторы немедленно разворачивают обратно в парк на ремонт», — рассказали в пресс-службе УПСМ.

Причиной проводимого рейда стали участившиеся аварии с участием общественного транспорта.

Кабар