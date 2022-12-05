Мать актера Азиза Мурадиллаева поблагодарила неравнодушных сограждан за помощь

По ее словам, ее сын, как и она сама, отдали всю жизнь театру и кино.

Мать заслуженного артиста КР Азиза Мурадиллаева – народная артистка КР Анара Сыдыгалиева на пресс-конференции в агентстве «Кабар» поблагодарила неравнодушных сограждан за помощь в борьбе с недугом сына.

По ее словам, ее сын, как и она сама, отдали всю жизнь театру и кино.

«Азиз с самого рождения крутился в сфере кинематографии и театрального искусства. Когда в 2016 году ему поставили диагноз, народ Кыргызстана оказал колоссальную поддержку, благодаря которой мы победили болезнь, но она вернулась. Мы неоднократно убеждались в человечности и добродушии наших сограждан. В этот раз средства удалось собрать за короткий срок. Хотела бы выразить огромную благодарность в первую очередь президенту, за то, что он одним из первых обращает внимание на проблемы людей. Также хотела бы поблагодарить наш народ за помощь, я счастлива, что у нас такие отзывчивые люди», - сказала она.



Кабар