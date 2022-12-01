Июньские события — 2010. В суд вызовут президента Садыра Жапарова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по июньским событиям 2010 года.

На процесс сегодня привезли бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В суд также доставлены экс-глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.

Бывшего главу государства вывели из зала суда за нарушение порядка.

В ходе заседания обвиняемый Кенешбек Дуйшебаев заявил ходатайство о том, чтобы в суд были вызваны в качестве свидетелей президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, а также экс-спикер парламента Талант Мамытов.

Кроме того, по словам Кенешбека Дуйшебаева, суд не может проходить без бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. По его словам, если бывший президент не будет давать показаний, то и он откажется от этого права.

Судья Чынгызбек Бердимуратов частично удовлетворил ходатайство обвиняемого. По его словам, в суд будут вызваны Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов. Их допросят в качестве свидетелей.

Чынгызбек Бердимуратов напомнил, что все трое были допрошены еще во время следствия. Кроме того, в суд будет вызван бывший депутат парламента Ахматбек Келдибеков.

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021-го. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае-июне 2010 года на юге республики.



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