Менее четверти малого и среднего бизнеса не поддерживает ККМ

Использование ККМ создает условия для справедливой уплаты налогов и прозрачного ведения бизнеса, избавляет предпринимателя от оформления целого комплекта кассовой отчетности



77 процентов опрошенных предпринимателей поддерживают обязательное применение контрольно-кассовых машин. Такие данные опроса представителей бизнеса приводятся в исследовании Гарантийного фонда «Оценка состояния микро-, малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане и его экспертного потенциала».

Согласно результатам опроса, 53 процента респондентов полностью поддерживают применение ККМ, 24 процента относятся нейтрально, еще 16 процентов, скорее, не поддерживают и 7 процентов — против.

Всего в анонимном опросе, проведенном в сентябре 2022 года, приняли участие более 700 налогоплательщиков — физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

По данным Налоговой службы, на сегодня в стране более 60 тысяч предпринимателей используют ККМ. За год показатель вырос в три раза. ККМ должны применять точки торговли и общепита, аптеки, авиакассы, АЗС, интернет-магазины, а также другие субъекты, оказывающие услуги населению и осуществляющие наличные или безналичные расчеты с населением.

«Использование ККМ создает условия для справедливой уплаты налогов и прозрачного ведения бизнеса, избавляет предпринимателя от оформления целого комплекта кассовой отчетности», — подчеркивают в ведомстве.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/252190/