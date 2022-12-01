Менее четверти малого и среднего бизнеса не поддерживает ККМ

Использование ККМ создает условия для справедливой уплаты налогов и прозрачного ведения бизнеса, избавляет предпринимателя от оформления целого комплекта кассовой отчетности
77 процентов опрошенных предпринимателей поддерживают обязательное применение контрольно-кассовых машин. Такие данные опроса представителей бизнеса приводятся в исследовании Гарантийного фонда «Оценка состояния микро-, малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане и его экспертного потенциала».
Согласно результатам опроса, 53 процента респондентов полностью поддерживают применение ККМ, 24 процента относятся нейтрально, еще 16 процентов, скорее, не поддерживают и 7 процентов — против.
Всего в анонимном опросе, проведенном в сентябре 2022 года, приняли участие более 700 налогоплательщиков — физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
По данным Налоговой службы, на сегодня в стране более 60 тысяч предпринимателей используют ККМ. За год показатель вырос в три раза. ККМ должны применять точки торговли и общепита, аптеки, авиакассы, АЗС, интернет-магазины, а также другие субъекты, оказывающие услуги населению и осуществляющие наличные или безналичные расчеты с населением.
«Использование ККМ создает условия для справедливой уплаты налогов и прозрачного ведения бизнеса, избавляет предпринимателя от оформления целого комплекта кассовой отчетности», — подчеркивают в ведомстве.
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