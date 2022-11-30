Кыргызстанцы заняли первые места на международном турнире по танцам

В рамках фестиваля прошел чемпионат мира в категории "Молодежь до 19 лет - европейская программа".
С 25 по 27 ноября в Астане (Казахстан) под эгидой Федерации WDO прошли Международный турнир по спортивным, бальным танцам Kazakhstan Dance Festival 2022 и Всемирный фестиваль танцевального искусства, посвященный 30-летию независимости Казахстана и Году детей в соседней республике. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.
В рамках фестиваля прошел чемпионат мира в категории "Молодежь до 19 лет - европейская программа". В соревнованиях принимали участие спортсмены из шести стран - Италии, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Кыргызстанцы Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова выступили в финале чемпионата мира и заняли почетное 4-е место, остановившись в шаге от бронзовых медалей среди 14 пар танцоров.
В категории "Взрослые - латина" Фарухджан Мамаджанов и Регина Лисовская заняли 1-е место из 22 пар, завоевав кубок.
В категории "Молодежь + взрослые - латина" Дмитрий Блинков и Асель Мамбетова также заняли 1-е место.
Кроме этого, Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова в категории "Молодежь - европейская программа" заняли 1-е место из десяти пар, а в категории "Молодежь - латиноамериканская программа" - 2-е место также среди десяти пар.
Все выступавшие на турнире спортсмены являются представителями Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики.
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