Дело о семейном насилии можно будет прекратить после коррекционной программы

Дело о семейном насилии можно будет прекратить после прохождения сторонами коррекционной программы.
Об этом депутат Жогорку Кенеша Динара Ашимова сообщила во время обсуждения поправок в законы в сфере охраны и защиты от семейного, сексуального и гендерного насилия.
«Только после того, как они помирятся и найдут общий язык. Это делается, чтобы сохранить семью и не оставлять у детей негативное психологическое воздействие», — сказала Динара Ашимова.
По ее словам, если человек лишен свободы, то в учреждениях сотрудники СИН должны провести коррекционную программу, чтобы человек научился решать проблемы ненасильственным путем.
«Примирение сторон и прекращение дела, привлечение к административной ответственности по новым нормам будет происходить только после прохождения коррекционной программы. Работа этого закона потребует больших усилий», — сказала Динара Ашимова.
Она отметила, что коррекционная программа будет за счет насильника.
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