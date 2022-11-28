Кыргызстан будет беспошлинно поставлять товары на рынок Великобритании

Кыргызстан включен в новую Схему торговли развивающихся стран (DCTS) Великобритании.

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил советник по торговой политике Министерства иностранных дел Великобритании Фабиан Хартвелл.

По его словам, схема предусматривает снижение тарифов и упрощение условий торговли для 65 государств мира, включая Кыргызстан. Она вступит в силу в 2023 году. Согласно DCTS, Кыргызстан имеет право на расширенные преференции и будет продолжать пользоваться преимуществами беспошлинного ввоза. Это касается 156 позиций товаров с нулевой пошлиной.

"Для Кыргызстана практически все экспортируемые товары имеют право на беспошлинный доступ на рынок Великобритании. Мы встречались с представителями бизнеса КР. Они продемонстрировали большой энтузиазм. У республики есть потенциал в поставках сухофруктов, натуральных тканей, одежды, льна, орехов и меда", - рассказал Хартвелл.

Хартвелл отметил, что данная система наиболее подходит для развивающихся стран, поскольку снижает требования по части происхождения товаров.

Советник МИД Великобритании подчеркнул, что страна хочет обеспечить равноправное участие всех тех стран, которые уже находятся в программе по экспорту ВСП+ от ЕС. Кыргызстан является участником многих международных договоров как в международной торговле, так и по правам и свободам человека.

"Если будут нарушения со стороны КР и других стран, то мы будем пересматривать участие", - заключил представитель Великобритании.

Советник по торговой политике Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Карен Джонсон отметила, что рынок Великобритании заинтересован в импорте уникальных товаров и тестировании новых элементов.

"Закон не определяет время, в рамках которого страна может пользоваться данной программой DCTS. На уровне своего парламента мы просто принимаем такой закон", - рассказала советник.

Сегодня есть глобальные тарифы, которые применяются ко всем странам. Но мы хотим установить такую систему тарифов, где снижаются налоги на границы для соблюдения принципов свободной глобальной торговли.

Джонсон добавила, есть и другой серьезный барьер, кроме налогообложения. Это и вопросы логистики, и транспортировки, которые должен преодолевать сам экспортер.

Советник по вопросам развития посольства Великобритании Филип Вернон пообещал, что будет оказана техническая помощь по преодолению этих барьеров, вызовов через работу с правительством Кыргызстана.

Какие преимущества получит Кыргызстан от DCTS?

В рамках DCTS Кыргызстан получит расширенные преференции, основанные на показателе экономической уязвимости. Это та же категория, что и в рамках действующего ВСП Великобритании.

Правительство Великобритании отменяет тарифы еще на 156 товаров в тарифной сетке расширенных преференций DCTS. Это касается продуктов молочного происхождения, цветов, товаров для домашних животных, а также продукции из сахара. В результате этого изменения более 85% соответствующих требованиям линий будут пользоваться нулевыми тарифами для стран с расширенными референциями DCTS. Что касается Кыргызстана, то практически весь экспорт товаров по стоимости имеет право на беспошлинный доступ, будь то благодаря DCTS или UK Global Tariff (UKGT).

DCTS включает снижение или отмену тарифов, что снижает стоимость импорта товаров из развивающихся стран более чем на 750 млн фунтов стерлингов в год, делая эти товары дешевле для предприятий и потребителей в Великобритании.



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