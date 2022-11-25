"Кто финансировал команду Темирова для дискредитации правительства КР?"

Экс-глава пресс-службы столичного ГУВД Улан Джумаков разместил в соцсетях свое мнение по поводу ситуации, сложившейся вокруг журналиста Болота Темирова.

"Смотрю на последние новости, которые печатают местные СМИ и в соцсетях насчёт Болота Темирова, который за последние пару лет вдруг резко стал так называемым громким "журналистом-расследователем", у которого из ниоткуда появились финансы на офис, мебель, дорогую оргтехнику, компьютеры, ноутбуки и ещё на содержание команды людей. Хотя многие главреды информационных агентств скажут, что это очень непросто платить аренду за помещение офиса, да ещё ежемесячно выплачивать зарплату журналистам. Даже реклама столько дохода иногда не приносит, но кстати, офис Темирова ничего не рекламировал, то есть и здесь у него не было дохода. Если сказать про те же гранты, то даже если и пошли гранты, то они уже после появились, когда уже вовсю работал его офис и команда людей. Либо это просто легенда про гранты, про которые никто и ничего не знает, кроме как с их слов: "Да это всё у нас работает за счёт грантов из-за рубежа", - написал Улан Джумаков. Тогда вопрос, это что за такие целевые гранты, чтобы команда Темирова работала в основном только в отношении Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева? Кто же стоит за такими целевыми грантами, что за лица или государство, кто эти люди? Получается, кто-то ведь заинтересован, чтобы целая команда Темирова работала только по президенту и главе органов нацбезопасности Кыргызской Республики.

Здесь я пишу не потому, что защищаю президента и председателя ГКНБ, а для того, чтобы вы все увидели другую сторону, кому же так сейчас прям нужно дискредитировать руководство Кыргызстана?"

Джумаков задается вопросом, почему никто не спрашивает, как он действительно получил гражданство Кыргызской Республики.

"Этот Болот Темиров 26 января 1996 года получил паспорт гражданина России по достижении 16-летнего возраста, то есть он его получил согласно законодательству Российской Федерации. А уже в 2008 году получил паспорт Кыргызской Республики. И тут, по его мнению, возникают вопросы. Если посмотреть Закон КР "О гражданстве Кыргызской Республики", то возникает вопрос: в каком месте он заполнял заявление и анкету о приеме в гражданство Кыргызской Республики. Он должен был сперва получить вид на жительство, то есть где его документ, подтверждающий постоянное, непрерывное проживание на территории Кыргызской Республики (вид на жительство, отметка о регистрации, справка с айыл окмоту). Где решение комиссии по вопросам гражданства при президенте, которое оформляется протоколом и подписывается всеми членами комиссии, принимающими участие в заседании? И где сам указ президента КР о предоставлении гражданства Болоту Темирову?" - отметил он.

Он также добавляет, что в Законе КР "О гражданстве Кыргызской Республики" чётко прописано, что гражданство Кыргызской Республики утрачивается, если гражданство Кыргызской Республики приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или подложных документов, что и было выявлено во время расследования в рамках уголовного дела.

"Суд не лишил его гражданства КР, так как для этого не нужно было решения суда, но Бишкекский городской суд имел право выдворить иностранного гражданина за пределы страны, что и было исполнено, и это решение горсуда можно только оспорить в вышестоящей инстанции", - написал Улан Джумаков.



URL: https://www.vb.kg/424799