Безусловно, это победа! Площадь Кыргызстана достигла 20 млн гектаров

Из-за этого можно понять, что Кыргызстан не проиграл, а наоборот, достиг выгодного для себя соглашения.

17 ноября 2022 года Жогорку Кенеш большинством голосов поддержал соглашение о кыргызско-узбекской границе. Документ, который на протяжении двух-трех месяцев бурно обсуждался в обществе, ратифицирован, и теперь его предстоит подписать главе государства.

Без всякого сомнения это соглашение обеспечило расширение территории Кыргызстана. После того, как оно вступит в полную силу, наша страна расширится до 15 тысяч 572 гектаров. Другими словами, площадь Кыргызстана в настоящий момент составляет 199 949,28 квадратных километров, но теперь, на основании данного соглашения, этот показатель изменится на 200 105 квадратных километров. Из-за этого можно понять, что Кыргызстан не проиграл, а наоборот, достиг выгодного для себя соглашения.

Есть земли, которые долгое время были кыргызской землей, но по каким-то причинам отошли к Узбекистану в союзный период и теперь обозначены как узбекская территория. Теперь эти земли полностью возвращены в Кыргызстан:

1105 га - у села Кок-Серек (Ала-Букинский район);

2. 212 га - у села Баястан (Ала-Букинский район);

3. 25 га - в селе Кара-Белес (Ала-Букинский район);

(Напоминаем, что эта земля была передана Узбекистану в 2017 году по соглашению, подписанному тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым).

4. 12 849 га – участок Гавасай (Ала-Букинский район);

(Это историческое место Кыргызстана, но в 1965 году по решению тогдашнего руководства страны оно было передано соседней стране).

5. 100 га - в Кара-Суйском районе;

6. 35 га - Унгар-Тоо.

(По сути, данный участок всегда принадлежал Кыргызстану, но уже 30 лет как стал спорной территорией. В 2016 году даже произошел конфликт из-за этой горы. Теперь никто не сможет его оспорить, юридически на 100 процентов - это территория Кыргызстана).

7. Газохранилище Северный Сох в Баткенской области перешло под полный контроль Кыргызстана.

В целом наша страна получила более 15 тысяч гектаров дополнительных земель. Теперь площадь Кыргызстана начинается не с цифры 19, а достигла 20 миллионов гектаров. Кроме того, с точки зрения долгосрочных государственных интересов наличие признанной миров границы – это то, что в разы усилит государственный суверенитет. С этого момента невозможно уже никакое вторжение, захват и движение границы в какую-либо сторону. Редко в мире территория страны расширяется не за счет войны или вторжения, а за счет мирных переговоров. Нашей стране это удалось добиться и это безусловно победа.

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