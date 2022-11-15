ГКНБ КР: Выявлен и пресечен канал по поставке поддельных акцизных марок из КНР в РУз через территорию КР

Бишкек, "Саясат.kg". Выявлены поддельные акцизные марки на алкогольную продукцию Республики Узбекистан

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и Кыргызской Республики, сотрудниками ГКНБ КР совместно с таможней «Манас» ГТС при МФ КР были выявлены поддельные акцизные марки на алкогольную продукцию Республики Узбекистан, прибывшие из КНР в адрес одной из почтовых компаний г.Бишкек.

В целях выявления всех звеньев транснациональной группировки, занимающихся контрабандой товаров на территории Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, совместными усилиями Службы Государственной безопасности и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан были проведены ряд совместных оперативных мероприятий, вследствие которых были задержаны ряд лиц на территории КР и Республики Узбекистан.

Данные мероприятия показывают новый этап взаимодействий между правоохранительными органами двух стран и направлены на поддержания дружественных и добрососедских отношений.