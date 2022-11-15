Женщина лишилась наследства из-за нотариуса. Она обратилась к Садыру Жапарову

С 2009-го жительница Каракола, вдова, не может получить наследство из-за нотариуса.

Последняя является фигуранткой уголовного дела о подлоге. Подробности 24.kg рассказал правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, нотариус в Караколе потерял заявление вдовы о праве вступления в наследство. В итоге женщина осталась с тремя детьми без дома, на который она претендовала по закону. В него въехали другие люди. Они представили фальшивые документы спустя три года после смерти супруга женщины.

«Вдова обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Женщина осталась без жилья. Ее фактически выгнали на улицу», — подчеркнул Камиль Рузиев.

Он отметил, что в отношении нотариуса уголовное дело также возбуждено по статье «Халатность» УК КР. Однако, как добавил правозащитник, следователь и прокурор Каракола отказываются признавать женщину потерпевшей.

Ходатайство направлено в Генпрокуратуру.



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