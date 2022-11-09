Киркоров объяснил, почему оказался на сцене в трусах и колготках (и как должно было быть)

По словам Филиппа Киркорова, таким образом его разыграл коллектив.
На концерте в Алматы Филипп Киркоров неожиданно предстал перед зрителями в капроновых колготках, надетых поверх трусов. Выбор такого наряда, судя по реакции в комментариях, возмутил Казнет. А вот пользователи Кырнета начали иронизировать: "Хорошо, что груз с реквизитом Киркорова застрял на границе, а то нам бы пришлось лицезреть Филиппа в таком виде".
По словам Филиппа Киркорова, таким образом его разыграл коллектив.
"Меня практически раздели на песне "В саду Эдемовом". Именно в этот момент я должен был выходить в зрительный зал. Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту "Голый король", оставив меня без шортов ровно перед тем, как мне идти в зал", - написал Киркоров в своем аккаунте (стиль и орфография автора сохранены. - Прим Kaktus.media).
Киркоров заявил, что всему виной, скорее всего, лунное затмение и его влияние на людей:
"Что ж! Шутки шутками! Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безысходном положении. Но Show must go on! Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку! Каждый по-своему отмечает лунное затмение", - заключил Киркоров.
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