МИД: Готовится визит президента Садыра Жапарова в ОАЭ

В завершении встречи Мадмаров пригласил Аль-Хурейджи посетить Кыргызскую Республику в любое удобное время

В Эр-Рияде заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Валидом Аль-Хурейджи. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, стороны обсудили дальнейшие шаги по их укреплению в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"В Аль-Хурейджи поприветствовал кыргызскую делегацию и отметил важность проведения первых политических консультаций для обозначения приоритетных направлений сотрудничества.

Учитывая состоявшиеся взаимные официальные визиты глав внешнеполитических ведомств в этом году, стороны договорились направить усилия на организацию официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Саудовскую Аравию в ближайшее время.

Стороны также отметили значимость инфраструктурных и социально-экономических проектов, реализуемых в Кыргызстане по линии Саудовского фонда развития, и акцентировали внимание на продвижении новых проектов.

В завершении встречи Мадмаров пригласил Аль-Хурейджи посетить Кыргызскую Республику в любое удобное время".

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