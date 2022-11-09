МИД: Готовится визит президента Садыра Жапарова в ОАЭ

В завершении встречи Мадмаров пригласил Аль-Хурейджи посетить Кыргызскую Республику в любое удобное время
В Эр-Рияде заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Валидом Аль-Хурейджи. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
По данным пресс-службы, стороны обсудили дальнейшие шаги по их укреплению в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"В Аль-Хурейджи поприветствовал кыргызскую делегацию и отметил важность проведения первых политических консультаций для обозначения приоритетных направлений сотрудничества.
Учитывая состоявшиеся взаимные официальные визиты глав внешнеполитических ведомств в этом году, стороны договорились направить усилия на организацию официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Саудовскую Аравию в ближайшее время.
Стороны также отметили значимость инфраструктурных и социально-экономических проектов, реализуемых в Кыргызстане по линии Саудовского фонда развития, и акцентировали внимание на продвижении новых проектов.
В завершении встречи Мадмаров пригласил Аль-Хурейджи посетить Кыргызскую Республику в любое удобное время".
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