Более 40 процентов женщин в Кыргызстане имеют лишний вес

В Кыргызстане 44 процента женщин в возрасте 15-49 лет имеют избыточный вес или ожирение.
Такие данные представлены сегодня на презентации результатов исследования «Состояние питания детей и женщин».
Согласно анализу, в Нарынской и Ошской областях отмечается высокая распространенность ожирения среди детей в возрасте от полугода до пяти лет (11 и 12,6 процента соответственно). Национальный показатель составляет 7,3 процента.
В Бишкеке отмечается высокая распространенность ожирения среди детей пяти-девяти лет (21,1 процента в сравнении с национальным показателем в 13,8 процента).
Ожирение часто ассоциируется с неспецифичным воспалением и развитием метаболических нарушений, таких как диабет второго типа и некоторые сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим рекомендуется внедрять политику по снижению избыточного веса и ожирения, вести профилактику неинфекционных заболеваний, продвигать здоровое питание и адекватную физическую активность для всего населения, а также снижать потребление сладких продуктов, особенно среди маленьких детей.
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