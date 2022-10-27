На следующей неделе откроются регулярные авиарейсы Дубай – Ош – Дубай

2 раза в неделю – по вторникам и пятницам.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» сообщает, что 3 ноября 2022 года планируется открытие регулярных авиарейсов по маршруту Дубай — Ош — Дубай.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, авиакомпания Fly Dubai будет осуществлять перелеты из эмирата Дубай в Международный аэропорт «Ош» 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Регулярные рейсы по указанному маршруту будут выполняться впервые после 7-летнего перерыва.

Кабар